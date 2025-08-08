Ισως να ακούγονταν πριν από λίγα χρόνια ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τα αυτόνομα αυτοκίνητα, που δεν θα χρειάζονται τη συμβολή των οδηγών πίσω από το τιμόνι, φαίνεται ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αυτοκινούμενη ζωή στο εγγύς μέλλον. Ηδη αρκετές εταιρείες δοκιμάζουν τα αυτόνομα αυτοκίνητά τους σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας, αλλά και της Αμερικής και τώρα έρχεται η σειρά των αυτόνομων ταξί που θα κάνουν πρεμιέρα στην Ευρώπη. Το «φιλέτο» για την αυτόνομη οδήγηση δείχνει να είναι μεγάλο και ο ανταγωνισμός ανεβαίνει σε υψηλό επίπεδο με πολλές εταιρείες να έχουν πιάσει ήδη τα καλύτερα… πόστα!

Συγκεκριμένα, ο γίγαντας υπηρεσιών μεταφοράς με αυτοκίνητο Lyft ετοιμάζεται να λανσάρει τα πρώτα αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί σε Λονδίνο και Γερμανία και όπως φαίνεται αυτό είναι η αρχή. Ειδικότερα, η Lyft θα συνεργαστεί με την Baidu, εταιρεία τεχνολογίας, η οποία θα βάλει το… χεράκι της σε τεχνολογικό επίπεδο ώστε να στηθεί η πρωτότυπη εταιρεία που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Η Lyft Baidu γίνεται ο πρώτος ευρωπαίος συνεργάτης κοινής χρήσης οχημάτων.

Η Lyft θα μπορέσει να αναπτύξει τα αυτόνομα αυτοκίνητα Apollo Go στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών Αρχών. Ο αντιπρόεδρος της Lyft για την Αυτόνομη Οδήγηση δήλωσε: «Οσον αφορά τη μετάβαση στην αυτόνομη τεχνολογία, είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που όλο και περισσότερα αυτόνομα οχήματα θα εισέλθουν στην αγορά. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στα πολύ πρώιμα στάδια της εμπορευματοποίησης των AV».

Πάντως, η εισβολή στα αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί δεν θα γίνει μόνο από τους Κινέζους, που τους βλέπουν στην Ευρώπη με στραβό μάτι, αλλά και από ευρωπαϊκές φίρμες. Οπως της VW που μέσω της MOIA, της θυγατρικής εταιρείας της με αντικείμενο τις υπηρεσίες κινητικότητας, ετοιμάζεται να λανσάρει την έκδοση παραγωγής του ID. Buzz AD, ενός αυτόνομου ηλεκτρικού van που προορίζεται τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και για την Ευρώπη.

Το νέο μοντέλο θα έχει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4, κοινώς δεν θα απαιτείται η παρουσία του οδηγού. Θα απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν μετακινήσεις τουριστών, εταιρείες ταξί κ.ά. Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης που προσφέρει το γερμανικό μοντέλο είναι πλήρως εξελιγμένο και εφοδιάζεται με συνολικά 27 αισθητήρες, που περιλαμβάνουν 13 κάμερες, εννέα LiDAR και πέντε ραντάρ. Kαι όλα αυτά την ώρα που η Tesla έχει ξεκινήσει τις δοκιμές του Robotaxi στο Οστιν του Τέξας. Η αυτόνομη οδήγηση απασχολεί εδώ και μεγάλο διάστημα αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεταξύ αυτών και η Nissan, η οποία ήδη διαθέτει την τεχνολογία ProPILOT στα νέα μοντέλα της και ετοιμάζεται να λανσάρει την επόμενη γενιά το 2027. Το σύστημα, το οποίο διαθέτει τεχνολογία Nissan Ground Truth Perception με νέα γενιά Lidar και λογισμικού Wayve AI Driver, θα θέσει ένα νέο πρότυπο στην αυτόνομη οδήγηση με προηγμένη ικανότητα αποφυγής σύγκρουσης.

Το λογισμικό Wayve AI Driver, που βασίζεται στο ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται εξαιρετικά περίπλοκες πραγματικές συνθήκες οδήγησης με τρόπο που μοιάζει με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ικανότητα της τεχνολογίας να μαθαίνει αποτελεσματικά και γρήγορα από τεράστιες ποσότητες δεδομένων εξασφαλίζει συνεχές πλεονέκτημα για τα οχήματα της Nissan για το μέλλον.