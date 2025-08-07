Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Αγκυρα, καθώς όπως ανέφεραν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εκδίωξε το πλοίο Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ που πραγματοποιούσε έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι το περιστατικό έλαβε σε χώρα σε περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Εξέδωσαν αντί- NAVTEX

Μάλιστα εξέδωσε αντί-NAVTEX, κηρύσσοντας τη NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας άκυρη και άνευ ισχύος, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ και αναμετάδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το τουρκικό ναυτικό αναπτύχθηκε στην περιοχή και η Άγκυρα «διεμήνυσε ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή της», σύμφωνα με την εφημερίδα «Μιλλιέτ».

Με ναυτικό και αεροπορία

Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, τις οποίες επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά».

Νέος τσαμπουκάς

Συγκεκριμένα, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι «η αποφασιστικότητά μας σχετικά με τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων/σωλήνων ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας».

«Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το έργο GSI)», αναφέρει.

Το πλοίο θα έκανε έρευνα για το υποβρύχιο οπτικό καλώδιο EMC

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας, ανέφεραν ότι «οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις απέτρεψαν το πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, μετά την έκδοση παράνομης NAVTEX από την ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου.

Τετελεσμένο γεγονός

Στις 5 Αυγούστου, με μια παράνομη αναγγελία ναυσιπλοΐας (NAVTEX), η ε/κ διοίκηση ανήγγειλε μια περιοχή που περιλαμβάνει και την τουρκική υφαλοκρηπίδα, για τις θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξάγει πλοίο με σημαία του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του έργου υποβρύχιου οπτικού καλωδίου “EMC”. Ωστόσο, αυτή η απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τουρκία».

Προειδοποίηση

Σύμφωνα με τη «Μιλλιέτ», «οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις ανέπτυξαν γρήγορα ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας προειδοποίησε το σκάφος Fugro Gauss ότι δεν μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία κήρυξε τη NAVTEX της ελληνοκυπριακής πλευράς άκυρη και άνευ ισχύος. Παρόμοια απόπειρα της Ελλάδας κοντά στο νησί της Καρπάθου τον Ιούλιο είχε επίσης αποτραπεί από το τουρκικό ναυτικό».