Στις χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Σαχτάρ, στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια:

«Κάναμε καλό παιχνίδι με έναν καλό αντίπαλο, γιατί αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές ευκαιρίες ήταν για εμάς και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Μας αφήνει πίκρα γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο παιχνίδι και με αυτοπεποίθηση.

Είναι λίγο χρόνο ο Ζαρουρί στην ομάδα. Έχει πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά και ήταν μέσα στις φάσεις, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός και τυχερός. Είδαμε δείγματα της ποιότητάς του. Όσο περισσότερο καιρό θα είναι μαζί μας, θα ενσωματώνεται καλύτερα.

Η ρεβάνς θα είναι στις ίδιες γραμμές. Παίζει το ποδόσφαιρό της η Σαχτάρ ανεξαρτήτου έδρας. Κι εμείς δεν φοβόμαστε να βγούμε ψηλά. Θα το κάνουμε όσο είναι εφικτό. Και ν’ αμυνθούμε ψηλά και να βγούμε στις αντεπιθέσεις. Θα δούμε πού θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Για να κρατήσουμε και την μπάλα στα πόδια μας για ν’ αναπνεύσει και λίγο η ομάδα».