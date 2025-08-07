Δημοφιλή
- 1
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ το τερμάτισε: Έκαψε 2 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ σε πολύμηνη κρουαζιέρα - Πέρασε και από την
- 2
Αντίο, Labubu; Η άνοδος και η πτώση μιας συλλεκτικής κούκλας με μεγάλα μάτια
- 3
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Αναλυτικά η λίστα με τις παραλίες
- 4
Η αμμώδης παραλία μήκους 17 χλμ. με τα καταγάλανα νερά
- 5
Πιστοποίηση ανελκυστήρων: Τι πρέπει να γνωρίζετε - Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τα πρόστιμα
- 6
Διακοπές της τελευταίας στιγμής: 110 προορισμοί με κόστος έως 100€ το βράδυ για 4μελή οικογένεια
- 7
Έδωσε 100 ευρώ στο ChatGPT για να επενδύσει σε μετοχές – Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία
- 8
Κλαρίνα κατέφθασαν με... γερανό σε πανηγύρι στην Άρδασσα Εορδαίας (video)
- 9
ΑΣΕΠ: Η αποτίμηση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού - Η αξιολόγηση της συμμετοχής και οι οργανωτικές καινο
- 10
Προσάραξη πλοίου: Χάος, αδιαφορία και παραλίγο τραγωδίαι συνέβαινε στη γέφυρα τα κρίσιμα 11 λεπτά
Θύμα ένοπλης βίας «ανέστησε» η AI – Σάλος για τη «συνέντευξη» που έδωσε σε πρώην δημοσιογράφο του CNN
Ένας πρώην δημοσιογράφος του CNN προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς πήρε μια συνέντευξη από ένα άβαταρ (εικονική αναπαράσταση) που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, παίρνοντας τη φωνή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός νεαρού που είχε σκοτωθεί το 2018 σε ένοπλη επίθεση. Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και “μαύρο […]
ΕΟΔΥ: Ανεβαίνουν τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου – Πού εντοπίζονται
Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ
Copernicus: Ο Ιούλιος του 2025 στο βάθρο των τριών θερμότερων που καταγράφηκαν ποτέ στον πλανήτη
Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των υψηλότερων θερμοκρασιών που έχουν καταγραφτεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αντίστοιχου μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.
Βρέθηκε η χαμένη πόλη των Μάγια: Ξανά στο φως “Η Γη του Λευκού Ιαγουάρου”
Μια από τις πιο μυστηριώδεις και άγνωστες πόλεις του πολιτισμού των Μάγια, η Σακ-Μπαλάν (Sak-Bahlán), γνωστή και ως Η Γη του Λευκού Ιαγουάρου, εντοπίστηκε στα βάθη της πυκνής ζούγκλας της Τσιάπας, στη νότια πλευρά του Μεξικού, πολύ κοντά στα σημερινά σύνορα με τη Γουατεμάλα. Η σημαντική αυτή ανακάλυψη έγινε από μια ερευνητική ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου […]