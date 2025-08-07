Στη Σίφνο αρκεί μια καρέκλα – απλή, μεταλλική, παραλίας ή αυλής. Αυτό είναι το μόνο που ζητά εδώ και πέντε χρόνια το Bring Your Chair – Cozy Festival, που με σταθερό βηματισμό έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα στο κυκλαδίτικο καλοκαίρι.

Η φετινή διοργάνωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται με τέσσερις ακόμη εκδηλώσεις έως και τις 27 Αυγούστου, δίνοντας χώρο σε μουσική, κινηματογράφο, διάλογο και εναλλακτικές πρακτικές. Όλες οι δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, χωρίς εισιτήριο.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρέα, παρουσιάζεται το αφιέρωμα Chet’s Mood: ένα τζαζ τρίο με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Κώστα Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο, σε μια βραδιά κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέληνο, αφιερωμένη στον Chet Baker.

Στις 17 Αυγούστου, στην πλατεία Καταβατής, η ενότητα By the Book φέρνει στο προσκήνιο ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ: τη θέση του ανθρώπου σε έναν διαρκώς ψηφιοποιημένο κόσμο. Ο καθηγητής Πάνος Κωνσταντόπουλος και η ψυχαναλύτρια Αμίνα Μοσκώφ συνομιλούν για τον φόβο, την προσαρμογή και την ανάγκη μέτρου σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα απ’ όσο μπορούμε να επεξεργαστούμε.

Η 24η Αυγούστου είναι αφιερωμένη στον Κώστα Γαβρά, με την προβολή της τελευταίας του ταινίας «Η Τελευταία Πνοή», εμπνευσμένη από το βιβλίο των Régis Debray και Claude Grange. Ο σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες πολιτικού στοχασμού, εδώ μετατοπίζεται θεματικά προς τη σφαίρα της ανακουφιστικής φροντίδας, της συμφιλίωσης και του δικαιώματος στον αξιοπρεπή θάνατο. Χωρίς να απαρνιέται τη ματιά που τον καθιέρωσε, υπογράφει ένα στοχαστικό έργο που κινείται ανάμεσα στο δοκίμιο και τη μυθοπλασία.

Η αυλαία πέφτει την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο θεατράκι του Φάρου, με το Face Moves & Good Vibes: μια ανοιχτή συνεδρία face yoga με τη Μαρία Παμπουκίδη. Η χαλάρωση, η επανεκκίνηση και η φροντίδα του εαυτού συναντούν την ανεπιτήδευτη πλευρά του φεστιβάλ.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε και η παρουσία του Εμίρ Κουστουρίτσα, ο οποίος τιμήθηκε ως επίτιμος δημότης του νησιού. Ο διάσημος Σέρβος σκηνοθέτης παραβρέθηκε στην προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του «Μαύρη Γάτα – Άσπρος Γάτος» και συνομίλησε με το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του φεστιβάλ ως τόπου πραγματικής συνάντησης – μακριά από τους τύπους και την όποια επισημότητα.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τοπικών φορέων, το Bring Your Chair – Cozy Festival παραμένει πιστό στην αρχική του ιδέα: να προτείνει έναν πολιτισμό προσβάσιμο, ανοιχτό και αυθεντικό. Και το καταφέρνει – χωρίς σκηνή, χωρίς εισιτήριο. Μόνο με μερικές καρέκλες.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bringyourchairfestival.com