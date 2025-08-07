Λόγω των ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος γύρω στις 9:30 το πρωί ενώ από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα στον κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.