Στην αγορά των μικρών το Nissan έχει τη δική του ιστορία. Με πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στους δρόμους και πέντε γενιές, το ιαπωνικό super mini μοντέλο έχει δημιουργήσει το δικό του «πάρκο» πελατών, που δύσκολα αποχωρίζονται έναν αξιόπιστο τετράτροχο σύντροφο με ατού τα οικονομικά μοτέρ και την πρακτικότητα.

Σήμερα, το μικρό μοντέλο ετοιμάζεται να εισέλθει στην εξηλεκτρισμένη εποχή, που θα προσφέρει υβριδικές εκδοχές αλλά και εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης. Σαφώς, το μενού θα έχει στο κυρίως πιάτο την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή που θα προσφέρει ένα σύγχρονο μοτέρ με την αυτονομία του να ξεπερνά τα 400χλμ!

Θα κατασκευάζεται από κοινού με το Renault 5, στο εργοστάσιο της φίρμας στο «ElectriCity» στο Ντουέ της Βόρειας Γαλλίας.

Το ολοκαίνουργιο Nissan MICRA έκτης γενιάς επιστρέφει στην κατηγορία Β το 2025 ως ένα πλήρως συνδεδεμένο, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, ο οδηγός θα εκτιμήσει το τιμόνι τριών ακτίνων, καθώς και την ρυθμιζόμενη οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,1 ιντσών πίσω από αυτό με την εύκολη προβολή σημαντικών πληροφοριών.

Με μήκος κάτω των 4 μέτρων και πλάτος μικρότερο από 1,8 μέτρα, το νέο MICRA είναι ιδανικό για τις κλειστές στροφές και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Με ένα μεταξόνιο 2,54 μέτρων έχει τριπλό πλεονέκτημα: εγγυάται βελτιωμένο εσωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα παρέχει μια δυναμική στάση στο δρόμο και έναν βέλτιστο συνδυασμό ευελιξίας και σταθερότητας.

Το επερχόμενο Nissan Micra θα βασίζεται στην εξηλεκτρισμένη πλατφόρμα CMF B-EV. Θα φέρει πληθώρα νέων συστημάτων υποβοήθησης με πιο σύγχρονο εσωτερικό που θα έχει πλήρες συστήματα συνδεσιμότητας με τις εφαρμογές να δίνουν πλήρη αναφορά στον οδηγό για τη χρήση κ.α. το εσωτερικό του αυτοκινήτου παραγωγής αναμένεται να προσφέρει περισσότερη άνεση και χώρο, αν και μέσα από τα κόνσεπτ της τελευταίας γενιάς ο μινιμαλισμός επικρατεί παντού! Πάντως, το νέο Micra δεν αναμένεται να το δούμε πριν το 2025!

Διαθέσιμο για πρώτη φορά ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, το νέο MICRA προσφέρει ξέγνοιαστη οδήγηση EV, ιδανική για την καθημερινή ζωή. Διαθέσιμο σε δύο επιλογές μπαταρίας – 40kWh και 52kWh – το μοντέλο προσφέρει σημαντική ισχύ και αυτονομία για ένα αυτοκίνητο πόλης:

Ενώ σχεδιάστηκε κυρίως ως αυτοκίνητο για τον αστικό ιστό, η μπαταρία των 52kWh και η εντυπωσιακή αυτονομία των 408 χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες επιτρέπουν στους οδηγούς να διαφύγουν εκτός πόλης χωρίς άγχος αυτονομίας.