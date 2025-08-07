Η Jetour , μια θυγατρική της Chery , πρόκειται να λανσάρει το νέο της SUV μεσαίου μεγέθους Shanhai L7 Plus . Ως ένα ευέλικτο οικογενειακό όχημα, το Shanhai L7 Plus θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 5 θέσεων και 7 θέσεων.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το SUV έχει μήκος 4810 mm, πλάτος 1930 mm και ύψος 1705 mm, με μεταξόνιο 2820 mm. Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής ζαντών 19 ιντσών ή 20 ιντσών. Ο σχεδιασμός του πίσω μέρους συνεχίζει το θέμα με ένα πίσω φως πλήρους πλάτους που σχηματίζει διακριτικά ένα σχήμα «Τ», παραπέμποντας στο «Τ» της μάρκας Jetour.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα διαθέτει τιμόνι τριών ακτίνων. Μια κεντρική οθόνη ελέγχου 15,6 ιντσών υποστηρίζει έξυπνη λειτουργία περιστροφής 10 μοιρών αριστερά-δεξιά.

Κάτω από το καπό, το Shanhai L7 Plus θα τροφοδοτείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν κινητήρα 1.5T με έναν ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 115 kW (154 hp), ενώ η συνδυασμένη ισχύς του συστήματος φτάνει τα 265 kW (355 hp) με μέγιστη ροπή 530 Nm. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 32.659 kWh, παρέχοντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 167 χλμ. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 5,25 λίτρα/100 χλμ. και η συνδυασμένη αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1700 χλμ.