Μια καταστροφική καταιγίδα σάρωσε τη βόρεια Ινδία, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που οδήγησαν σε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους στην περιοχή Ουταράκαντ.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές και το πρακτορείο Sun, η καταιγίδα προκάλεσε την κατάρρευση πλαγιάς και εκτεταμένες πλημμύρες, παρασύροντας σπίτια και καταστρέφοντας υποδομές. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν συγκλονιστικές εικόνες με ορμητικά νερά να κατεβαίνουν από τα βουνά και να προκαλούν τεράστιες ζημιές.

Somewhere in #Uttarkashi, a child is crying for her parents. A man is digging with bare hands to find what’s left. And we say “climate change is not that serious”? This is not just a crisis. It’s a collapse of humanity. Prayers to the people of #Uttarakhand. Please be safe 🙏🏻 pic.twitter.com/pjSKo09zfC

— Pradeep Sangwan (@iPradeepSangwan) August 5, 2025