Τουλάχιστον δυο μέλη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας.

Μια εκπρόσωπος της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δυο από τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν «έμπειρα», προσθέτοντας πως αναζητείται το τρίτο μέλος.

Το ελικόπτερο που είχε ενοικιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς συνετρίβη για ακόμη άγνωστους λόγους στο Μούλντε, ποτάμι κοντά στην Γκρίμα, στη Σαξονία. Το αεροσκάφος, τύπου EC-135 (Airbus Helicopters), αγνοείτο από χθες το πρωί. Η αστυνομία ανέφερε πως πολίτες που έκαναν καγιάκ παρατήτησαν συντρίμμια στο ποτάμι.

Στήθηκε φράγμα σε τμήμα του ποταμού για να περιοριστεί η ρύπανση, η διαρροή κηροζίνης.

On Tuesday, three occupants lost life near Leipzig, after a light military Eurocopter EC135 crashed and fell into the Mulde River of Germany

The aircraft that belonged to the Bundeswehr, was used for pilot training.

Authorities have sealed off the area and airspace. As per… pic.twitter.com/PmR4Gz0i3u

