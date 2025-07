Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν σε μια αγορά κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού πυροβολισμών στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, τη Δευτέρα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο αριθμός των θυμάτων περιλαμβάνει και τον δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε, όπως δήλωσε ο Charin Gopatta, αναπληρωτής επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στο Reuters.

Τέσσερις φύλακες στην αγορά Or To Ko, όπου πωλούνται αγροτικά προϊόντα και τοπικά τρόφιμα, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο, καθώς και μια γυναίκα, σύμφωνα με το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Erawan.

UPDATE:

At least five victims were killed and three others injured after a gunman opened fire at Or Tor Kor market in Bangkok, Thailand. The suspect is deceased.pic.twitter.com/4aMwB261jU

— Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2025