EEΟ αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επιτέθηκε με δριμύτητα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «X», με αφορμή τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ σχετικά με την εκεχειρία στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παίζει με τη φωτιά, επιδιδόμενος σε συνεχή τελεσίγραφα προς τη Μόσχα. «Άλλοτε 50 μέρες, άλλοτε 10…», σχολίασε ειρωνικά, επισημαίνοντας πως ο Τραμπ πρέπει να θυμάται δύο βασικά πράγματα: «Πρώτον, η Ρωσία δεν είναι ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν. Δεύτερον, κάθε νέο τελεσίγραφο συνιστά απειλή και εν δυνάμει προάγγελο πολέμου. Όχι με την Ουκρανία, αλλά με τη δική του χώρα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μεντβέντεφ δεν παρέλειψε να ρίξει και μία σκωπτική αιχμή, καλώντας τον Τραμπ «να μην ακολουθήσει το παράδειγμα του κοιμισμένου Τζο», με σαφή αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δίνει διορία 50 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλει εμπορικούς δασμούς 100% όχι μόνο κατά της Ρωσίας, αλλά και των χωρών που συνεργάζονται μαζί της. Ωστόσο, τη Δευτέρα ο Τραμπ εμφανίστηκε ακόμα πιο ανυπόμονος, δηλώνοντας απογοητευμένος από τη Μόσχα και μειώνοντας τη διορία σε 10-12 ημέρες.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025