Άλλη μια μεταγραφή ολοκλήρωσε η Άρσεναλ. Ο εκλεκτός είναι ο Κρίστιαν Μοσκέρα για την ενίσχυση στα μετόπισθεν.

Ο νεαρός Ισπανός ήταν καιρό στα πλάνα των κανονιέρηδων με το deal να ολοκληρώνεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Παιδί των ακαδημιών της Βαλέθνια, αφήνει την ομάδα που τον ανέδειξε πραγματοποιώντας 90 συμμετοχές συνολικά σε τρία χρόνια, 41 εξ αυτών την περσινή σεζόν.

«Ήρθε σε ένα τεράστιο κλαμπ με μεγάλες προσδοκίες, με μεγάλη επιθυμία να μεγαλώνει και να βελτιώνεται. Θέλω να βοηθήσει τους συμπαίκτες μου και αυτήν την μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μου».

