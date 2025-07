Ο Κρίστιαν Μοσκέρα θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, αφού ο αγγλικός σύλλογος και η Βαλένθια έφτασαν σε προφορική συμφωνία. Ο 21 ετών κεντρικός αμυντικός, με ισπανικό διαβατήριο αλλά ρίζες από Κολομβία, βρίσκεται από το 2019 στις ακαδημίες των «νυχτερίδων».

Το 2023 προάχθηκε στην πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας 90 εμφανίσεις, ενώ είχε σκοράρει μία φορά. Χάρη στις εξαιρετικά ποιοτικές εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια, τράβηξε τα βλέμματα πολλών μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης, με την Άρσεναλ να «κερδίζει» την υπογραφή του υψηλόσωμου κεντρικού αμυντικού (1,91μ.).

Οι «κανονιέρηδες» βλέπουν στο πρόσωπο του Μοσκέρα τον ιδανικό 3ο κεντρικό αμυντικό, πίσω από τους Σαλιμπά και Γκαμπριέλ. Το συνολικό ποσό, που φέρνει τον παίκτη από το «Μεστάγια» στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» είναι λιγότερο από 20 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 15 εκατομμύρια.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Christian Mosquera to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place with formal steps to follow.

€15m fee plus add-ons, total package under €20m. Long term deal in place, Mosquera who only wanted Arsenal.

Medical ready later this week if all goes to plan. 🇪🇸 pic.twitter.com/O80qKKxHnt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025