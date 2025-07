Την αντίδραση και της ΕΕ προκάλεσε νομοσχέδιο που έφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν μέσω πολέμου στηνν Βουλή της Ουκρανίας, με το οποίο παίρνει ο ίδιος τον έλεγχο κατά της διαφθοράς στη χώρα, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις στο Κίεβο.

Συγκεκριμένα, ο νόμος που εγκρίθηκε με 263 ψήφους υπέρ και 13 κατά στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, θα θέσει το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) υπό την εξουσία του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο της χώρας. Η NABU έχει ως καθήκον τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς σε δημόσιους θεσμούς, ενώ η SAPO χειρίζεται τις διώξεις.

Εκατοντάδες πολίτες έχουν βγει στους δρόμους της πρωτεύουσας, για να καταδικάσουν το νέο νόμο, σε μια δημόσια εκδήλωση οργής που δεν έχει παρατηρηθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Οι επικριτές της ουκρανικής κυβέρνησης λένε τώρα, ότι ο νόμος θα παραδώσει τον σαρωτικό έλεγχο στον Ζελένσκι και θα επιτρέψει πολιτικές παρεμβάσεις σε έρευνες για διαφθορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε την απόφαση του προέδρου ως «σοβαρό πισωγύρισμα», με έναν ανώτερο αξιωματούχο να υπονοεί, ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ελπίδες της χώρας να ενταχθεί στο μπλοκ. Γράφοντας στο X, η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, καταδίκασε την ψηφοφορία, λέγοντας ότι «οι ανεξάρτητοι θεσμοί κατά της διαφθοράς ήταν απαραίτητοι για την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ» και πρόσθεσε: «Ανησυχώ σοβαρά για τη σημερινή ψηφοφορία». «Η κατάργηση των βασικών δικλείδων ασφαλείας, που προστατεύουν την ανεξαρτησία της NABU αποτελεί ένα σοβαρό βήμα προς τα πίσω» συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι έσπασε σήμερα τη σιωπή του σχετικά με τις αντιδράσεις, με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο δεν είπε τίποτα για τυχόν αλλαγή της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, μετά από συνάντηση με αξιωματούχους των φορέων κατά της διαφθοράς που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης, δήλωσε: «Όλοι μοιραζόμαστε έναν κοινό εχθρό: τους Ρώσους κατακτητές. Και η υπεράσπιση του ουκρανικού κράτους απαιτεί ένα αρκετά ισχυρό σύστημα επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς, ένα σύστημα που να διασφαλίζει ένα πραγματικό αίσθημα δικαιοσύνης».

«Οι ποινικές διαδικασίες δεν πρέπει να παρατείνονται για χρόνια χωρίς νόμιμες αποφάσεις. Και όσοι εργάζονται κατά της Ουκρανίας, δεν πρέπει να αισθάνονται άνετα ή απρόσβλητοι από το αναπόφευκτο της τιμωρίας» ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε ότι όλοι θα εργάζονται αποκλειστικά με εποικοδομητικό τρόπο. Όλοι ακούμε τι λέει η κοινωνία. Βλέπουμε τι περιμένουν οι άνθρωποι από τους κρατικούς θεσμούς: Εξασφαλισμένη δικαιοσύνη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε θεσμού». Ανέφερε δε για τη συνάντηση που είχε: «Συζητήσαμε τις απαραίτητες διοικητικές και νομοθετικές αποφάσεις που θα ενίσχυαν το έργο κάθε θεσμού, θα επιλύσουν τις υπάρχουσες αντιφάσεις και θα εξαλείψουν τις απειλές. Όλοι θα συνεργαστούν. Σε πολιτικό επίπεδο, θα παρέχουμε υποστήριξη».

I gathered all heads of Ukraine’s law enforcement and anti-corruption agencies, along with the Prosecutor General. It was a much-needed meeting — a frank and constructive conversation that truly helps. We all share a common enemy: the Russian occupiers. And defending the… pic.twitter.com/GNIA585mGR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2025