Ο Malcolm-Jamal Warner, ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός, γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του ως Theo Huxtable στο The Cosby Show, πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με το TMZ, ο Warner πνίγηκε το Σαββατοκύριακο, μια τραγική και απροσδόκητη απώλεια που αντηχεί σε γενιές τηλεοπτικών θαυμαστών.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1970, ο Warner έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1980 ως ο εξυπνάκιας αλλά και αξιαγάπητος γιος του Cliff και της Clair Huxtable στο The Cosby Show του NBC, μια πρωτοποριακή κωμική σειρά που αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο βλέπονταν οι μαύρες οικογένειες στην τηλεόραση.

Η ερμηνεία του ως Theo του χάρισε την αναγνώριση των κριτικών, μια υποψηφιότητα για Emmy και μια μόνιμη θέση στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

Με τα εκφραστικά του μάτια, τον κωμικό του συγχρονισμό και τη φυσική του ζεστασιά στην οθόνη, ο Warner βοήθησε να οριστεί μια γενιά νεαρών μαύρων ανδρών στην οθόνη – έξυπνων, ελαττωματικών και γεμάτων καρδιά.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Eddie Griffin στην κωμική σειρά του UPN Malcolm & Eddie, επιδεικνύοντας την ευελιξία και τις κωμικές του ικανότητες σε μια κωμική σειρά. Πέρα από την οθόνη, δάνεισε τη φωνή του σε αγαπημένα παιδικά προγράμματα, με πιο αξιομνημόνευτο τον ρόλο του «The Producer» στο Magic School Bus, όπου αφηγούνταν επιστημονικές περιπέτειες με άνεση και χάρισμα που τον έκαναν αγαπητό στις τάξεις όλης της χώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Warner περιηγήθηκε στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική με το ίδιο πάθος. Το 2015, κέρδισε το βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το «Jesus Children», μια συνεργασία με τον Robert Glasper και τη Lalah Hathaway. Ταλαντούχος ποιητής, μπασίστας κιθαρίστας και καλλιτέχνης του λόγου, ο Warner χρησιμοποίησε τη φωνή του για να εξυψώσει και να προκαλέσει, είτε σε κλαμπ, είτε σε συνέδρια, είτε στο μικρόφωνο.

Ανέλαβε επίσης δραματικούς ρόλους σε σειρές όπως Suits, The Resident, Reed Between the Lines και American Crime Story: Simpson, αποδεικνύοντας ότι η γκάμα του ξεπερνούσε κατά πολύ τις κωμικές σειρές που τον ανέδειξαν. Τα τελευταία χρόνια, ήταν συνδιοργανωτής του podcast Not All Hood, μια προσεκτική εξερεύνηση της ταυτότητας και των αποχρώσεων των μαύρων, με το τελευταίο επεισόδιο να κυκλοφορεί μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Εκτός οθόνης, ο Γουόρνερ ήταν γνωστός για τον προσγειωμένο χαρακτήρα του, την καλλιτεχνική του ακεραιότητα και τη δέσμευσή του στην ιδιωτική ζωή. Ο Malcolm-Jamal Warner ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά όχι μόνο με αυτό που έκανε, αλλά και με τον τρόπο που το έκανε – με πρόθεση, ευφυΐα και ακλόνητη μαύρη υπερηφάνεια.