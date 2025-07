Ο Μάικλ Μάντσεν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως σκληροτράχηλος κακοποιός στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο «Reservoir Dogs» και «Kill Bill: Vol. 2», πέθανε το πρωί της Πέμπτης από ανακοπή, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, Ρον Σμιθ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών στο σπίτι του στο Μαλιμπού, σύμφωνα με τις αρχές και τους εκπροσώπους του. Δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, επιβεβαίωσε το γραφείο του σερίφη, Στις 8.25 π.μ. διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο Μάντσεν συγκέντρωσε δεκάδες ρόλους στην οθόνη. Αλλά ήταν περισσότερο γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Ταραντίνο, ο οποίος τον έβαλε στο ρόλο ενός ψυχωτικού κλέφτη στο «Reservoir Dogs» και ενός ξεπεσμένου εκτελεστή στο «Kill Bill: Vol. 2».

Σε ανακοίνωση των εκπροσώπων του αναφέρεται ότι ο Μάικλ Μάντσεν εργαζόταν το τελευταίο διάστημα με ανεξάρτητους σκηνοθέτες και «περίμενε με ανυπομονησία αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του». Ετοιμαζόταν επίσης να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Δάκρυα για τον πατέρα μου: Σκέψεις και ποιήματα εκτός νόμου».

Michael Madsen has passed away at the age of 67. pic.twitter.com/sbfzdaT8YB

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 3, 2025