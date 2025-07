Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος έξω από νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες, όπως ανέφεραν η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης και μέσα ενημέρωσης.

JUST IN – A vehicle is reported to have driven into a crowd on Santa Monica Boulevard, East Hollywood, at least 20 injured. pic.twitter.com/SmS9vARQ57

— Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2025