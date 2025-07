Aυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι έχουν περιθάλψει περισσότερους από 20 ασθενείς, ενώ τέσσερις ή πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

JUST IN – A vehicle is reported to have driven into a crowd on Santa Monica Boulevard, East Hollywood, at least 20 injured. pic.twitter.com/SmS9vARQ57

Όπως αναφέρει η Daily Star, πέντε άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους και συγκαταλέγονται μεταξύ των 20 τραυματιών μετά την πρόσκρουση οχήματος σε πλήθος πεζών στη διάσημη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες.

🚨🇺🇸 BREAKING: DRIVER SLAMS INTO CROWD IN LA, DOZENS INJURED

A driver struck a crowd on Santa Monica Boulevard in East Hollywood, injuring more than 20 people.

At least 4 are in critical condition, with 8 more seriously hurt, according to the LA Fire Department.

The exact… pic.twitter.com/XdW3hRM5zO

