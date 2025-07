Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, οι «κιτρινόμαυροι» τα βρήκαν σε όλα με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ, έναντι 800.000 ευρώ.

Ο Γκαμπονέζος στόπερ, με σουηδική καταγωγή, είχε απασχολήσει την ομάδα και την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, χωρίς όμως να προχωρήσει τότε η υπόθεση. Παρόλα αυτά, παρέμεινε ψηλά στη μεταγραφική λίστα και φέτος όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή θα γίνει πράξη.

Ο 29χρονος αμυντικός αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (21/07) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Με θητεία σε AIK, Östersunds, Λέφσκι Σόφιας και Λουντογκόρετς, αλλά και παρουσία στην εθνική ομάδα της Γκάμπιας, ο Σούντμπεργκ προσφέρει εμπειρία, φυσικά προσόντα και σταθερότητα στο κέντρο της άμυνας. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Σίβασπορ ως δανεικός, με γεμάτες συμμετοχές στη Super Lig.

Με την απόκτησή του, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν καλύψει τη μία από τις τρεις τελευταίες εκκρεμότητες ενίσχυσης, πλησιάζοντας στην οριστική διαμόρφωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Το who is who

Ο Νόα Κεμεσένγκ Σόνκο Σούντμπεργκ (Noah Kemeseng Sonko Sundberg) είναι γεννημένος στις 6 Ιουνίου 1996 στο Νάκα της Σουηδίας, από Σουηδή μητέρα και πατέρα καταγόμενο από τη Γκάμπια. Μεγάλωσε μέσα στα σουηδικά γήπεδα, αναδεικνύοντας από νωρίς τις αμυντικές του ικανότητες. Ξεκίνησε την καριέρα του από την AIK Στοκχόλμης και πέρασε ως δανεικός στη GIF Σούντσβαλ, προτού καθιερωθεί στην Östersunds FK, με συμμετοχές τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το 2022 μετακόμισε στη Βουλγαρία, φορώντας τη φανέλα της Λέφσκι Σόφιας, όπου κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας. Έναν χρόνο αργότερα, υπέγραψε στη Λουντογκόρετς, με την οποία πανηγύρισε το νταμπλ της σεζόν 2023–24. Το περασμένο καλοκαίρι παραχωρήθηκε δανεικός στη Σίβασπορ της Τουρκίας, όπου καθιερώθηκε άμεσα ως βασικό στέλεχος.

Παρά τις 39 συμμετοχές του με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σουηδίας (U17, U19, U21), ο Σόνκο Σούντμπεργκ επέλεξε το 2020 να εκπροσωπήσει σε ανδρικό επίπεδο την πατρίδα του πατέρα του, τη Γκάμπια. Έκτοτε έχει καθιερωθεί στο κέντρο της άμυνας της εθνικής ομάδας, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2023 (που διεξήχθη τον Ιανουάριο 2024).