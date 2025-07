Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις καθώς παρουσίαζε οίδημα στο κάτω μέρος των ποδιών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβάζοντας την επιστολή του γιατρού, ανέφερε ότι πρόκειται για μια «ήπια» κατάσταση, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προέδρου ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Φυσιολογική ήταν επίσης η δομή και η λειτουργία της καρδιάς.

The White House is attributing a large bruise on the back of President Donald Trump’s right hand to him shaking hands. https://t.co/Nxg3WyL4NV

— NBC News (@NBCNews) February 26, 2025