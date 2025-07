Η επαρχία Σουέιντα στη νότια Συρία, μια περιοχή με έντονη παρουσία της μειονότητας των Δρούζων, βρίσκεται στο επίκεντρο νέου κύκλου βίας και πολιτικής αστάθειας. Ενώ ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Δρούζων μαχητών, ενώ η ευρύτερη κατάσταση στη χώρα συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω ισραηλινών επιδρομών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times of Israel και του Al Jazeera, κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων μαχητών συμφωνήθηκε στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας

Το επίσημο Συριακό πρακτορείο ειδήσεων ανακοίνωσε πως η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στην πόλη Σουέιντα μια περιοχή με πλειοψηφία Δρούζων κατοίκων. Βάσει της συμφωνίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις θα εγκαταστήσουν σημεία ελέγχου και θα διασφαλίσουν τους κύριους οδικούς άξονες, ενώ τα κρατικά ιδρύματα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο Δρούζος θρησκευτικός ηγέτης σεΐχης Γιούσεφ Τζαρμπού ανέφερε πως έχει συμφωνηθεί η σύσταση κοινής επιτροπής από εκπροσώπους των Δρούζων και του καθεστώτος, για τη διερεύνηση «εγκλημάτων και νομικών παραβιάσεων» κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Παράλληλα, όλοι οι κρατούμενοι που συνελήφθησαν θα απελευθερωθούν.

Ωστόσο, η ενότητα στο εσωτερικό της κοινότητας των Δρούζων παραμένει εύθραυστη. Ο ηγέτης Χικμάτ αλ-Χίτζρι διέψευσε δημόσια την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, διαπραγμάτευση ή εντολή με την κυβέρνηση της Συρίας. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της επαρχίας Ας-Σουέιντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις που ξέσπασαν την Κυριακή στη Σουέιντα έχουν προκαλέσει πάνω από 300 νεκρούς. Μεταξύ αυτών, 69 είναι μαχητές των Δρούζων και 40 άμαχοι οι 27 εκ των οποίων εκτελέστηκαν συνοπτικά από μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Επίσης, έχουν σκοτωθεί 165 στρατιώτες του καθεστώτος, 18 Βεδουίνοι μαχητές και 10 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Παράλληλα, η ένταση στη Συρία κλιμακώθηκε και από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Δαμασκό. Στόχος αποτέλεσε το αρχηγείο του συριακού υπουργείου Άμυνας, με τις εικόνες να δείχνουν σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια. Το συριακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε έναν νεκρό και τουλάχιστον 18 τραυματίες.

Η πλατεία των Ομεϋαδών, στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας, ήταν σχεδόν ερημωμένη μετά το πλήγμα, με την παρουσία μόνο ασθενοφόρων και στρατιωτικών οχημάτων.

Πληροφορίες από τοπικές πηγές κάνουν λόγο για επιδρομές εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων κατά θρησκευτικών μειονοτήτων. Ανάμεσα σε αυτές, καταγράφηκε επίθεση στην Ελληνοκαθολική Μελχιτική Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ στο χωριό Αλ-Σούρα, στη νότια Συρία. Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι περιορισμένη.

