Ο Λορέντζο Μπράουν ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό των «πράσινων», το καλοκαίρι του 2024, μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν κατόρθωσε να επαναλάβει τις επιδόσεις του αυτές, με τον ανταγωνισμό στο ρόστερ και την αστάθεια στην απόδοση του να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στην EuroLeague με τον Παναθηναϊκό είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, δύο ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 11 αγώνες. Ο 34χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους «πράσινους» να… σπάσει το συμβόλαιο του και να λάβει αποζημίωση 750.000 ευρώ από τα 3,6 εκατομμύρια που θα έπαιρνε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Thank you Lorenzo Brown!

Wishing you all the best on your next chapter! 🙏💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fJ0tlUk8JY

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 12, 2025