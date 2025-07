Κόσμος

Στα social media του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε η εικόνα του υπερήρωα Τραμπ, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας «Superman» του Τζέιμς Γκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να την τιμήσει όπως μόνο εκείνος ξέρει. THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July […]