Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαχών στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα (8/7) ο ισραηλινός στρατός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για ένα «δύσκολο πρωινό».

«Αυτό το δύσκολο πρωινό, όλος ο λαός του Ισραήλ υποκλίνεται και θρηνεί τους πεσόντες ηρωικούς μαχητές μας», έγραψε ο Νετανιάχου στο λογαριασμό του στο X.

On this difficult morning, the entire people of Israel bows its head and mourns over the loss of our heroic fighters, who gave their lives in the campaign to defeat Hamas and release our hostages.

