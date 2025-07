Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ, ότι ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του μετά τις 13 Ιουνίου δημόσια εμφάνιση, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έγινε δεκτός από τους παριστάμενους με ενθουσιασμό και χειροκρότηματα, ενώ ο ίδιος έδειξε, ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

🇮🇷| JUST IN: The Leader of Iran, Imam Khamenei, was present at a mourning ceremony on the night of Ashura.

He’s not scared at all, what a boss. pic.twitter.com/oiL71aqAIS

