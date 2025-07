Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων συνεχίζεται, όπως ακριβώς και οι διαμαρτυρίες πολλών για το επίπονο πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών. Παίκτες, προπονητές και άνθρωποι γύρω από τον χώρο δηλώνουν την αγανάκτησή τους και ζητούν ένα πιο «ήπιο» καλεντάρι, με λιγότερα ματς.

Αυτή την άποψη όμως, δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον Χρίστο Στόιτσκοφ. Ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα, δε μάσησε τα λόγια του και εξέφρασε την εναντίωσή του, πετώντας…βολές κατά πάντων!

«Οι παίκτες παραπονιούνται για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά δεν παραπονιούνται όταν κερδίζουν 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως».

❗️🗣️ Hristo Stoichkov: “Players complain about the Club World Cup, but they don’t complain when they earn €20m a year.” pic.twitter.com/n4OWigJQgi

