Επίσκεψη ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι και συνάντηση με τον Πρέσβη, τα στελέχη της Αρχής και με τον Έλληνα πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη ο οποίος αναλαμβάνει την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Στο πλαίσιο της Συνόδου του NATO Summit, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με την ΥΠΕΞ του Καναδά με επίκεντρο την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Καναδά, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

📍The Hague, Netherlands

On the sidelines of #NATOSummit, FM George Gerapetritis had a meeting w/ #Canada FM @AnitaAnandMP focused on the strengthening of 🇪🇺-🇨🇦 relations, trade & investments, education & culture. pic.twitter.com/VpLIaYOFZo

