Συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul στην Χάγη για την σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και στο συντονισμό των δράσεων για τη μετανάστευση. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για πρωτοβουλίες & βήματα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

📍The Hague, Netherlands

📍The Hague, Netherlands

Mtg between 🇬🇷 Foreign Minister George Gerapetritis and 🇩🇪 Foreign Minister Johann Wadephul on the sidelines of the #NATOSummit.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2025