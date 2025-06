Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό στη Δαμασκό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Στέιτ Ντπάρτμεντ «οι ΗΠΑ καταδικάζουν τη βίαιη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία (Μαρ Ηλία) και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στα θύματα.

Όπως δήλωσε ο @USAMBTurkiye, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη συριακή κυβέρνηση καθώς μάχεται κατά των δυνάμεων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αστάθεια και φόβο στη χώρα τους και στην περιοχή».

The U.S. condemns the brutal attack on Mar Elias Greek Orthodox Church and extends condolences to the victims. As @‌USAMBTurkiye said, the U.S. supports the Syrian government as it fights against forces seeking to create instability and fear in their country and in the region. pic.twitter.com/eGxXfXj3Fr

— Department of State (@StateDept) June 25, 2025