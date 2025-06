Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι το Ιράν «παραβίασε πλήρως» την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εκτοξεύοντας πυραύλους δύο και πλέον ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Ο Κατζ είπε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών παραστρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη.

Για παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν κάνουν λόγο και τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης μετά από τη νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι τα αμυντικά του συστήματα εργάστηκαν για την αναχαίτιση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τόνισε πάντως λίγο αργότερα ότι οι πολίτες στο βόρειο Ισραήλ μπορούν να βγουν από τα καταφύγια μετά την τελευταία πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι συμφώνησε με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK

— Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025