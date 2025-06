Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες στο μέτωπο της φωτιάς που κατακαίει για τρίτη ημέρα την Χίο, όπου επικεντρώνεται από Άγιο Γιώργη προς Βέσσα – Λιθί.

Από το μεσημέρι και μετά οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων, δίνουν «μάχη» για να περιορίσουν το μέτωπο στην περιοχή Καμπή στον Άγιο Γιώργη και σε αναζωπυρώσεις που σημειώνονται στο τμήμα Φα προς Αυγώνυμα και σε εστίες σε Βέσσα και Λιθί. Στο Λιθί σήμερα το πρωί η κατάσταση ήταν δραματική, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας, Νεκτάριος Καβακάκης, λέγοντας ότι η φωτιά έφθασε στον παραλιακό οικισμό και χρειάστηκε να φύγουν οι τουρίστες που έμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Το στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι, να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο στο νότιο τμήμα του νησιού, καίγοντας μαστιχοκαλλιέργειες και καταστρέφοντας τον εκεί τουρισμό.

Την ίδια ώρα, drone κατέγραψε εικόνες απόλυτης καταστροφής στις περιοχές που πέρασε το πύρινο μέτωπο. Τα περιαστικά δάση της πόλης της Χίου, που πρόσφεραν σκιά, δροσιά και ησυχία στους κατοίκους, δεν υπάρχουν πια. Οι εικόνες των καμένων εκτάσεων γύρω από τον Κοφινά, τον Άγιο Παντελεήμονα, το Μονοδένδρι, αλλά και πάνω από τον Βροντάδο και τον Ζυφιά, δείχνουν ένα σεληνιακό τοπίο που άφησε πίσω της η φωτιά. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Χίου, όπως επισημαίνει το politischios.gr, οι φλόγες δεν περιορίστηκαν στην ύπαιθρο, αλλά εισχώρησαν στον αστικό και περιαστικό ιστό, πλησίασαν σπίτια και απείλησαν ζωές.

Τη δύσκολη κατάσταση στη Χίο κατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus. Σύμφωνα με την ανάρτηση του EU Copernicus η δορυφορική εικόνα καταγράφηκε στις 23 Ιουνίου και δείχνει ένα πυκνό σύννεφο καπνού.

«Σφοδρές πυρκαγιές ξέσπασαν στο ελληνικό νησί της Χίου, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αρκετά χωριά εκκενώθηκαν καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

🔥 Intense wildfires broke out on the Greek island of Chios, prompting a state of emergency.

Several villages were evacuated as firefighters worked to contain the blaze.

🛰 This #CopernicusEU #Sentinel2 #ImageOfTheDay, captured on 23 June, shows a dense smoke plume rising. pic.twitter.com/Rk0PRx5ab7

— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 24, 2025