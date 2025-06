Οι IDF επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποίησαν χτύπημα κατά των δρόμων πρόσβασης στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Φορντό νωρίτερα σήμερα (23/6).

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα χτυπήματα είχαν ως στόχο να «διαταράξουν» την προσβασιμότητα του χώρου, μετά τον βομβαρδισμό της πυρηνικής εγκατάστασης από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Earlier today, the IDF struck routes in order to obstruct access to the Fordow enrichment site.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 23, 2025