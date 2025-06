Το ιρανικό Mehr επικαλείται πηγές και αναφέρει ότι αμερικάνικη βάση στη Συρία έχει δεχθεί επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βάση βρίσκεται στην περιοχή Χασάκαχ στη Συρία. Μετά την επίθεση εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα στην είσοδο της βάσης

Συγκεκριμένα το πρακτορείο αναφέρει «Ενημερωμένες πηγές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη Συρία δέχθηκε επίθεση. Οι πηγές δήλωσαν ότι στο στόχαστρο βρέθηκε η αμερικανική στρατιωτική βάση σε περιοχή της δυτικής επαρχίας Χασάκα της Συρίας. Οι πηγές αυτές ανακοίνωσαν ότι μετά την επίθεση ελήφθησαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην κύρια είσοδο».

Σύμφωνα με το Fars News, η βάση Κασράκ βρίσκεται στη βορειοανατολική Συρία, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Χασακάχ. Η επίθεση προκάλεσε συναγερμό στα αμερικάνικα στρατεύματα που εδρεύουν εκεί, όπως αναφέρει το ιρακινό μέσο Al-Maalomah.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Κασράκ, στη βορειοδυτική Χασακάχ, έγιναν σήμερα το πρωί άμεσος στόχος βλήματος όλμου που εκτοξεύθηκε από άγνωστη πηγή», αναφέρει το ίδιο μέσο.

Μετά την επίθεση διεξήχθη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εκκαθάρισης γύρω από τη βάση, ιδίως προς τα ανατολικά και τα βόρεια, και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις κύριες εισόδους.

Ο ισραηλινός στρατός πλήττει «με πρωτοφανή ισχύ» στόχους του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα (23/6) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατά την 11η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Ο στρατός πλήττει αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή ισχύ στόχους του καθεστώτος και οργανισμούς καταστολής της κυβέρνησης στην καρδιά της Τεχεράνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς:«Οι IDF πλήττουν αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή δύναμη στόχους του καθεστώτος και κυβερνητικά όργανα καταστολής στην καρδιά της Τεχεράνης, όπως το αρχηγείο των Basij, τη φυλακή Evin για πολιτικούς κρατούμενους και αντιπάλους του καθεστώτος, το ρολόι «Καταστροφή του Ισραήλ« στην πλατεία Παλαιστίνης, το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας των Φρουρών της Επανάστασης, το αρχηγείο της ιδεολογίας και άλλους στόχους του καθεστώτος».

Explainer | Evin prison’s brutal legacy of electric shocks, sensory deprivation and rape https://t.co/DBXkYtWZMt

Συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη πλήττουν αρχηγεία που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου.

Earlier today, the IDF struck routes in order to obstruct access to the Fordow enrichment site.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 23, 2025