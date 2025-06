Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η πολεμική του αεροπορία μόλις ξεκίνησε ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό Ιράν.

Όπως μεταδίδει το BBC, αυτό συμβαίνει μετά την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) την τελευταία ώρα ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος.

Οι IDF προσθέτουν ότι έχουν επίσης πραγματοποιήσει πλήγματα κατά εκτοξευτών πυραύλων στο ιρανικό έδαφος.

𝗧𝗵𝗲 𝗜𝗔𝗙 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗴𝘂𝗻 𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲𝘀 𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝘄𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗜𝗿𝗮𝗻.

Additionally, this morning, the IAF struck missile launchers ready to launch toward Israeli territory, soldiers in the Iranian Armed…

— Israel Defense Forces (@IDF) June 22, 2025