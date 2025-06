Το εστιατόριο Maido του Περουβιανού σεφ ιαπωνικής καταγωγής Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, που βρίσκεται στη Λίμα, κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα The World’s 50 Best Restaurants 2025, αναδεικνύοντας τη Λατινική Αμερική —και ιδιαίτερα το Περού— σε κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό. Το Maido, που ξεκίνησε με έμπνευση από τη κουζίνα nikkei (ιαπωνο-περουβιανή σύνθεση), πλέον εξερευνά τα οικοσυστήματα της χώρας, αποτυπώνοντας τη νέα του φιλοσοφία στο πιάτο.

Η Ισπανία, παρότι φαβορί με το εστιατόριο Etxebarri του Bittor Arguinzoniz στη Χώρα των Βάσκων, κατέλαβε τελικά τη δεύτερη θέση. Ο χώρος αυτός όχι μόνο διατηρείται στην ελίτ της παγκόσμιας γαστρονομίας για δέκα συνεχόμενα χρόνια, αλλά φέτος απέσπασε και το βραβείο του Καλύτερου Εστιατορίου στην Ευρώπη, ενώ ο Mohamed Ben Abdallah, υπεύθυνος για τα κρασιά του, ανακηρύχθηκε Καλύτερος Σομελιέ στον Κόσμο.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε το Quintonil του Jorge Vallejo στο Μεξικό, ενισχύοντας την παρουσία της Λατινικής Αμερικής στο παγκόσμιο γαστρονομικό στερέωμα. Το DiverXO του Dabiz Muñoz στη Μαδρίτη παρέμεινε στην τέταρτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του παρουσία στην κορυφή.

Η Ισπανία εκπροσωπείται συνολικά με τέσσερα εστιατόρια στο Top 50: το Etxebarri (2ο), το DiverXO (4ο), το Elkano (24ο) και το Enigma (34ο), το οποίο επιστρέφει δυναμικά υπό τον Albert Adrià, που τιμήθηκε και με το βραβείο Chefs’ Choice. Επιπλέον, πέντε ακόμη ισπανικά εστιατόρια βρίσκονται στις θέσεις 51–100: Quique Dacosta Restaurante (65ο), Cocina Hermanos Torres (78ο), Aponiente (84ο), Txispa (85ο) και το ιστορικό Mugaritz (87ο).

Ανακατατάξεις στη λίστα

Ο κατάλογος του 2025 παρουσίασε πολλές ανακατατάξεις και 14 νέες εισόδους. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε το Potong στην Μπανγκόκ, που μπήκε απευθείας στην 13η θέση, κερδίζοντας τον τίτλο της Μεγαλύτερης Ανόδου. Η Table by Bruno Verjus στο Παρίσι υποχώρησε στην 8η θέση από την περσινή τρίτη. Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος του Ikoyi στο Λονδίνο, που βρέθηκε στη 15η θέση από την 42η.

Στο πλαίσιο της τελετής, που φέτος έλαβε χώρα στο Τορίνο, απονεμήθηκαν και ειδικά βραβεία: η Pichaya Pam Soontornyanakij από την Ταϊλάνδη ανακηρύχθηκε Best Female Chef, το Khufu’s στο Κάιρο παρουσιάστηκε ως One To Watch, ενώ το Wing στο Χονγκ Κονγκ βραβεύτηκε για την Art of Hospitality.

Τέλος, με την είσοδο του Maido στο Νο. 1, προστίθεται στη λίστα Best of the Best, μια τιμητική ομάδα όπου συμμετέχουν οι πρώην ηγέτες της κατάταξης, όπως το elBulli, το El Celler de Can Roca και το Noma, και οι οποίοι πλέον εξαιρούνται από τη μελλοντική ψηφοφορία.

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει τη μετατόπιση της γαστρονομικής πρωτοκαθεδρίας από την Ευρώπη προς τη Λατινική Αμερική, προβάλλοντας νέα ταλέντα και αναδυόμενα γευστικά τοπία σε παγκόσμιο επίπεδο.