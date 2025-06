Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση «με στόχο στρατιωτικές υποδομές» στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του IDF.

Ο Avichay Adraee γράφει στο X: «Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας εξαπολύουν επί του παρόντος επιδρομές με στόχο στρατιωτικές υποδομές στο νοτιοδυτικό Ιράν». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην Αχβάζ και στο Μπαντάρ-ε Μαχσάρ, στην επαρχία Χουζέσταν στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σημείωσε, στο περιθώριο της 51ης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ): «Είναι προφανές ότι δεν μπορoύμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό». Σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία λύση ανάλογη με εκείνη του 2015.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ. Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

🔴ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.

Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025