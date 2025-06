Για 8η μέρα συνεχίζεται η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν. Σε ανάρτησή του στο X, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ έγραψε πως «ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή».

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.

«Δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αραγτσί.

Πέντε νοσοκομεία στο Ιράν υπέστησαν ζημιές από ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου της χώρας σε συνέντευξή του σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς εγκαταστάσεις επλήγησαν και πότε σημειώθηκαν οι ζημιές.

Παράθυρα έσπασαν και οι ασθενείς είχαν δυσκολία στην αναπνοή λόγω του καπνού από τις εκρήξεις, δήλωσε ο Πιρχοσεΐν Κολιβάντ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Παρασκευή.

Είπε ακόμη ότι τα νοσοκομεία δεν αποτέλεσαν άμεσο στόχο, αλλά ότι η οργάνωση αρωγής θα θέσει τα περιστατικά υπόψη των διεθνών εισαγγελέων – καθώς οι επιθέσεις σε νοσοκομεία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αποτελούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Στείλαμε τις επιθέσεις του ισραηλινού καθεστώτος, οι οποίες είναι αντίθετες με τις διεθνείς αρχές, ως έγγραφο στους διεθνείς θεσμούς», δήλωσε ο Κολιβάντ στο IRNA.

Το Ισραήλ ανέφερε επίσης ότι ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία του, το Ιατρικό Κέντρο Soroka, υπέστη ζημιές από ιρανική επίθεση την Πέμπτη. Πάντως, το Ιράν αρνήθηκε τις ισραηλινές κατηγορίες ότι έπληξε σκόπιμα την εγκατάσταση.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (20/6) ότι βομβάρδισε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη στη διάρκεια της νύκτας, μεταξύ των οποίων την έδρα του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου του με το Ιράν.

“Ο στρατός διεξήγαγε σειρά πληγμάτων στην καρδιά της Τεχεράνης: δεκάδες στόχοι επλήγησαν, κυρίως χώροι παραγωγής στρατιωτικών πυραύλων καθώς και η έδρα του SPND, του οργανισμού αρμόδιου για την έρευνα και την ανάπτυξη του ιρανικού στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στα πλήγματα.

What did the IDF accomplish in Iran overnight?

✈️60+ fighter jets struck dozens of military targets in Iran using approximately 120 munitions.

⭕️Several industrial sites used to manufacture missiles were struck in the Tehran area. These sites served as a key industrial center… pic.twitter.com/lQtxFIbFyc

