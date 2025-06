Η αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν εισήλθε στην έκτη ημέρα της, ενώ οι δύο χώρες ανταλλάσσουν βαριές αεροπορικές επιδρομές. Η σύγκρουση ξεκίνησε με ισραηλινά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και στην πρωτεύουσά του Τεχεράνη την Παρασκευή. Eν τω μεταξύ, το Ισραήλ λέει ότι το Ιράν αναπτύσσει κρυφά πυρηνικό όπλο, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται σταθερά.

Το Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος) είναι ένα σύστημα πυραύλων επιφανείας-αέρος το οποίο εντοπίζει και αναχαιτίζει βλήματα που κατευθύνονται προς κατοικημένες περιοχές στο Ισραήλ. Η επιτυχία του στην απόκρουση των επιθέσεων στο πρόσφατο παρελθόν σήμαινε ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν ρουκέτες να πλήττουν με επιτυχία τις μεγάλες πόλεις τους.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εδώ και καιρό αποδεχτεί ότι ο Σιδηρούς Θόλος δεν είναι 100% αποτελεσματικός. Πώς όμως οι επιθέσεις του Ιράν έχουν παραβιάσει την ισχυρή άμυνα του Ισραήλ;

Η Dr Marion Messmer, ανώτερη ερευνήτρια μελετών ασφαλείας στο Chatham House, λέει ότι ο Σιδηρούς Θόλος μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός όσο πολλοί πιστεύουν.

«Πολλές φορές, ο Σιδηρούς Θόλος έχει καλύτερη διαφήμιση από ό,τι θα έπρεπε», δήλωσε στην Independent. «Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για ένα σύστημα αεράμυνας. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα. Αλλά καμία αεράμυνα δεν είναι εντελώς απρόσβλητη».

Δεδομένης της κλίμακας και του εύρους των χτυπημάτων του Ιράν κατά του Ισραήλ – τα οποία ήταν πιο διαρκή από τις επιθέσεις των τελευταίων ετών – η Δρ Messmer δήλωσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπόρεσαν να περάσουν.

«Μέρος της ιρανικής στρατηγικής είναι ουσιαστικά να ρίχνει πολλά πυρά και επομένως να ελπίζει ότι τα αναχαιτιστικά δεν θα είναι σε θέση να καταρρίψουν τα πάντα, κάτι που είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε δει».

