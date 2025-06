Καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μαίνεται για έκτη ημέρα και ολόκληρος ο κόσμος κρατά την ανάσα του, μια είδηση ήρθε να φωτίσει το σκοτάδι: μια γυναίκα στη Χάιφα έφερε στον κόσμο τρία κοριτσάκια, μέσα σε υπόγειο νοσοκομείο, την ώρα που η πόλη δεχόταν πυραυλική επίθεση.

Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, στο νοσοκομείο Rambam. Την ίδια ώρα, Τελ Αβίβ και Τεχεράνη αντάλλασσαν επιθέσεις, με τον φόβο να κυριαρχεί. Κι όμως, κάτω από τη γη, σε ένα καταφύγιο-μαιευτήριο, η ζωή νίκησε τον θάνατο. Η γέννηση των τριδύμων έγινε σύμβολο δύναμης και ελπίδας μέσα σε μια περίοδο καταστροφής και ανασφάλειας.

Το προσωπικό του νοσοκομείου, με πίστη και αυταπάρνηση, κράτησε ανοιχτό τον δρόμο προς το θαύμα της ζωής, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και στα υπόγεια του πολέμου μπορεί να γεννηθεί κάτι όμορφο, κάτι αθώο, κάτι που δίνει νόημα σε όλα.

Τα τρία κοριτσάκια είναι καλά στην υγεία τους. Η γέννησή τους αναζωπυρώνει την πίστη στη ζωή, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

As Iranian missiles target Israel, triplet girls are safely born in Haifa’s fortified underground hospital

