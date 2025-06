Το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αεροπορικές επιδρομές για έκτη ημέρα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης ουρανίου και εργοστάσια όπλων στο Ιράν. Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιήθηκαν από «περισσότερα από 50 αεροπλάνα», είχαν στόχο «μια εγκατάσταση παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης στην Τεχεράνη» καθώς και «εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων (…) ιδιαίτερα εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους-εδάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Όλα αυτά μερικές ώρες μετά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει «παράδοση άνευ όρων» της Τεχεράνης. Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε εξάλλου πως ο στρατός του θα μπορούσε να σκοτώσει πολύ εύκολα τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τη στιγμή που εντείνεται η σεναριολογία περί πιθανής άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύρραξη, που ξέσπασε την Παρασκευή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εύρους χωρίς προηγούμενο στην ιρανική επικράτεια με διακηρυγμένο στόχο να εμποδιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο — κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει πως είναι επιδίωξή της.

Χθες βράδυ ο ιρανικός στρατός αρχικά προειδοποίησε πως θα εξαπέλυε άμεσα «τιμωρητικές» επιθέσεις στο Ισραήλ, καλώντας τους κατοίκους μεγάλων πόλων όπως η Χάιφα και το Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Κατόπιν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν για κάποια ώρα συναγερμό, αφού εντόπισαν ιρανικούς πυραύλους εν πτήσει. Εκτοξεύτηκαν περίπου 10 βαλλιστικοί πύραυλοι, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφεραν πως εκτόξευσαν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς «Φάταχ 1», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ακόμη πως αναχαιτίστηκαν δυο drones στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας νωρίς σήμερα.

Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε από τη πλευρά τους σε βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR δημοσιοποίησε μέσω X βίντεο στο οποίο εικονίζονται τροχιοδεικτικές βολές και βλήματα της αντιαεροπορικής άμυνας που εκρήγνυνται στους αιθέρες της πρωτεύουσας, χωρίς να είναι σαφές αν ή τι αναχαιτίζεται.

Καμιά από τις εμπόλεμες πλευρές δεν ανακοίνωσε ζημιές ή θύματα την έκτη βραδιά εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πει πως θα προτιμούσε να εξευρεθεί διπλωματική λύση στη σύγκρουση, προέδρευσε σε συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχο. Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, η κυβέρνηση του οποίου άρχισε τον Απρίλιο διαπραγματεύσεις με αυτή στην Τεχεράνη για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, ανεβάζει πολύ τον τόνο πλέον κι έφθασε στο σημείο να απειλήσει να διατάξει να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Οι ΗΠΑ, ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ, «ξέρουν ακριβώς που κρύβεται ο ούτως καλούμενος ‘Ανώτατος Ηγέτης’» του Ιράν, ο αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, αλλά «δεν θα τον εξουδετερώσουμε (σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι τώρα», ανέφερε χθες μέσω Truth Social, ενώ καυχήθηκε πως «έχουμε» τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου. «Παράδοση άνευ όρων», πέταξε κατόπιν, σε άλλη τηλεγραφική ανάρτησή του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει πως εάν σκοτωνόταν ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ θα επερχόταν το «τέλος της σύγκρουσης», ενώ καλεί τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον του «τυραννικού» καθεστώτος.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκρινε πως «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν θα ήταν συνώνυμη του χάους, ενώ χαρακτήρισε «στρατηγικό σφάλμα» την επιδίωξή της.

Μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον γνωστοποίησε πως ενισχύει τις «αμυντικές δυνατότητες» που έχει αναπτύξει στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας ιδίως εκεί το αεροπλανοφόρο Nimitz.

Εξάλλου χθες οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως η πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας ως την Παρασκευή και παρότρυναν το προσωπικό τους στη χώρα και τα μέλη των οικογενειών τους να αναζητήσουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται. Ακόμη, ανακοίνωσαν πως δημιουργούν «task force» για να βοηθήσει τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν ορκίζεται πως θα βομβαρδίζει το Ισραήλ ακατάπαυστα για να τερματιστεί η επίθεσή του που άρχισε τη 13η Ιουνίου.

🔴Repeated missile hits in the first round of attacks tonight#BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/l6vCjdL2SN

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 17, 2025