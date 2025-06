Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει «επιπλέον δυνατότητες» στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει την «αμυντική θέση» των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω X ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν διανύει πλέον την πέμπτη ημέρα της.

«Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, διέταξα την ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνατοτήτων στην περιοχή» ευθύνης της CENTCOM, ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ, αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή. Σκοπός είναι «να ενισχυθεί η αμυντική θέση μας στην περιφέρεια», πρόσθεσε, ενώ έχουν παρατηρηθεί από διάφορες πλευρές κινήσεις τόσο αεροπλανοφόρου με την ομάδα κρούσης του όσο και δεκάδων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού προς την περιοχή.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στοχεύει σε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, παρότι οι εχθροπραξίες έχουν κλιμακωθεί μεταξύ Ισραήλ και της Τεχεράνης, ενώ ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν επιτίθεται στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ εξακολουθεί να στοχεύει σε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν απάντησε «φυσικά». «Είμαστε τοποθετημένοι αμυντικά στην περιοχή για να είμαστε ισχυροί στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Και σίγουρα ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε.

.@SecDef Pete Hegseth says the US is postured defensively in the Middle East as Israel and Iran continue to trade missile strikes. pic.twitter.com/3OasItkzaA

— Fox News (@FoxNews) June 17, 2025