Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ , κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί “έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες“, ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις πάνω από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ αφού σε περιφέρειες του Ισραήλ ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις. «Σειρήνες ήχησαν σε περιφέρειες του Ισραήλ μετά την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Πολεμική Αεροπορία «επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει εκεί όπου είναι απαραίτητο ώστε να εξαλείψει την απειλή».

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι σε περιφέρειες της χώρας επιτράπηκε στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, προσθέτοντας ότι ομάδες διασωστών εργάζονται σε διάφορα σημεία από τα οποία «ελήφθησαν πληροφορίες για πτώση βλημάτων».

Με μήνυμά της στο Telegram, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι πύραυλοι και θραύσματα οβίδων έπεσαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς ανθρώπων. Η πυροσβεστική υπηρεσία και διασώστες ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες για «πύραυλο και πυρκαγιά» σε πόλη της περιφέρειας του Νταν, μια ζώνη η οποία περιβάλλει το Τελ Αβίβ. «Γύρω στις 08:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ελήφθησαν πολυάριθμες κλήσεις (…) αναφορικά με πύραυλο και πυρκαγιά στην περιφέρεια Γκους Νταν. Οι ομάδες πυρόσβεσης βρίσκονται καθοδόν προς τον τόπο του επεισοδίου», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ανώτερος ιρανός στρατιωτικός διοικητής δήλωσε νωρίτερα πως οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Σύμφωνα με τον διοικητή των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων Κιουμάρς Χαϊνταρί, νέο κύμα εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρόκειται να πλήξει το Ισραήλ, μετέδωσε το IRNA. Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι ένα «πιο ισχυρό νέο κύμα πυραύλων εξαπολύθηκε προς το Ισραήλ», σύμφωνα πάντα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Από πλευράς τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως σκότωσαν ένα σημαντικό ιρανό στρατιωτικό διοικητή, τον Αλί Σαντμανί, με νυκτερινό πλήγμα, εμφανίζοντάς τον ως το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στα ισραηλινά πλήγματα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 224 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 1.000 από την Παρασκευή στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους 24 άνθρωποι.

Η Ινδία κάλεσε σήμερα τους υπηκόους της να φύγουν από την Τεχεράνη και Ινδοί έχουν ήδη διαφύγει από το Ιράν λόγω των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων. Παρά τις εκκλήσεις που απευθύνονται στις δύο χώρες να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες, ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν δείχνουν να μετριάζουν τις εντάσεις αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε την Παρασκευή σειρά αεροπορικών επιδρομών χωρίς προηγούμενο με στόχο ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Νέο Δελχί δήλωσε πως Ινδοί φοιτητές έχουν ήδη εγκαταλείψει την Τεχεράνη. Οι υπόλοιποι Ινδοί υπήκοοι “που είναι αυτόνομοι από άποψη μεταφοράς καλούνται επίσης να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω της εξέλιξης της κατάστασης”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών. Το Νέο Δελχί διευκρίνισε πως “ορισμένοι Ινδοί έλαβαν βοήθεια για να εγκαταλείψουν το Ιράν από τα σύνορα με την Αρμενία“, εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Εξάλλου, τουλάχιστον 600 ξένοι υπήκοοι από πολλές χώρες απομακρύνθηκαν από το Ιράν προς το Αφγανιστάν μετά την έναρξη των ισραηλινών πληγμάτων κατά της ιρανικής επικράτειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Αζέρος αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία. “Από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, τουλάχιστον 600 πολίτες από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων 40 Αζέροι πολίτες απομακρύνθηκαν μέσω του Αζερμπαϊτζάν“, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή.

Γύρω στις 20 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Τουρκία και το Πακιστάν, ζήτησαν τη δημιουργία μιας «ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα» στη Μέση Ανατολή, κατά την τέταρτη χθες ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα, οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν «την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια ζώνη χωρίς πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, η οποία θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα κράτη της περιοχής».

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν τη δήλωση βρίσκονται το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Σουδάν, η Σομαλία, η Μαυριτανία, η Αλγερία, η Λιβύη, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Τσαντ, το Τζιμπουτί, οι Κομόρες, η Γκάμπια, όπως και το Πακιστάν, το οποίο δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP) και είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, με την Τεχεράνη «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά, σύμφωνα με δηλώσεις του τις οποίες ανήρτησε δημοσιογράφος του CBS News στο X.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά μετά την επισπευσμένη αναχώρησή του χθες, Δευτέρα, από τον Καναδά όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7, επεσήμανε η δημοσιογράφος Τζένιφερ Τζέικομπς. «Δεν είπα ότι επιδιώκω μια εκεχειρία», τόνισε από το Air Force 1, προσθέτοντας ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πρόβλημα, με το Ιράν «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά.

Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Αν θέλουν να μιλήσουν, ξέρουν πώς να με βρουν. Θα έπρεπε να έχουν πάρει τη συμφωνία που ήταν στο τραπέζι – θα είχαν σωθεί πολλές ζωές», αναφερόμενος στο Ιράν.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ δεν θα επιβραδύνει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν. «Θα το μάθετε τις επόμενες δύο ημέρες. Θα το μάθετε. Κανείς δεν έχει επιβραδύνει μέχρι στιγμής», είπε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος. Όταν ρωτήθηκε αν ενδέχεται να ζητήσει από τον ειδικό απεσταλμένο τω ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να διαπραγματευθεί με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «ίσως». Ωστόσο πρόσθεσε ότι «εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω» στην Ουάσινγκτον, σημείωσε η δημοσιογράφος του CBS News.

Σχετικά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή του Ιράν εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αγγίξει τα αμερικανικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ «θα απαντήσουν τόσο σκληρά αν κάνουν κάτι στους πολίτες μας».

🔴BREAKING: The Iranian state TV building – after the strike that hit it during a live broadcast of regime propaganda.#Tehran pic.twitter.com/aQbJYktkjn

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) June 16, 2025