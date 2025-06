Καζάνι που βράζει είναι και πάλι η Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις το πρωί της Παρασκευής (13/6).

Το Ιράν απάντησε με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones. ΜΜΕ της χώρας, επικαλούμενα υψηλόβαθμους αξιωματούχους, προειδοποιούν ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

Οι πύραυλοι που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον του Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής (13/6) διέσχισαν τον ουρανό της Ιορδανίας ενώ ήταν ορατοί ακόμη και από την Κύπρο.

Πολλοί πολίτες στο Αμμάν και τη Λεμεσό παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο τόσο την τροχιά των ιρανικών πυραύλων όσο και τη δράση των ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας που επιχειρούσαν την αναχαίτισή τους.

Saw at least 20 missiles in the sky from in front of my building in Amman Jordan. No idea what direction or whose missiles…just surreal!#IranUnderAttack pic.twitter.com/SMZilIbJRt

— Abla 🇵🇸 Abdelhadi 🇵🇸 (@AblaAbdelhadi76) June 13, 2025