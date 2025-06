Δυο Παρασκευές πριν, ακριβώς 30 Μαϊου άνοιξε την πόρτα της ενηλικίωσης: «Μπάμπης Κωστούλας ετών 18» είπαμε για το παιδί θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου που πριν αποκτήσει δικαίωμα έκδοσης διπλώματος αυτοκινήτου, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης (Youth League) και νταμπλούχος Ελλάδας με τον Ολυμπιακό σε μια τέλεια ποδοσφαιρική διαδρομή από εκείνες που νομίζεις ποιος κάποιος την ονειρεύτηκε με μάτια ανοιχτά.

Και μέχρι σήμερα Παρασκευή και 13 του Ιούνη; Ο Μπάμπης -γιος του Θανάση που έγραψε και εκείνος τη δική του ιστορία σε φόντο Ερυθρόλευκο- στο πιο ψηλό… βουνό που σκαρφάλωσε ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κάτοχος μιας σειράς ρεκόρ και οδηγός για τους επόμενους της γενιάς του. Το Wonderkid για χάρη του οποίου η Μπράιτον άπλωσε στα πόδια του χάλι σαράντα εκατ ευρώ (και… βάλε).

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025