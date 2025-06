Σε βίντεο κατεγράφη η ανατριχιαστική στιγμή των πυροβολισμών στην Αυστρία καθώς η επίθεση σε σχολείο του Γκρατς βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε την επίθεση όπου έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί μαθητές και καθηγητές «εθνική τραγωδία».

«Δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο και τη θλίψη που αισθανόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή», δήλωσε τονίζοντας ότι ένα σχολείο είναι τόπος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ελπίδας και «το γεγονός ότι αυτός ο ασφαλής χώρος κλονίστηκε τόσο βάναυσα μας αφήνει άναυδους».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Sky News, ο δράστης μπήκε στο σχολείο με δύο όπλα, κάτι που δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τις Αρχές. Η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε νωρίτερα ότι οι έπεσαν πυροβολισμοί σε δύο αίθουσες διδασκαλίας και ότι ο δράστης βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είναι νεκρός αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την ταυτότητά του, αναφέρει το βρετανικό μέσο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για έναν 22χρονο, πρώην μαθητή του σχολείου.

Austria shooting – Here you can hear the shots in the Graz school.

Video shows gunshots heard in Graz school. The video was filmed in a classroom at the BORG.

Reports of 10 dead.

— Lord Bob Shit McShitface (@ShitMcShitface) June 10, 2025