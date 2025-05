Καβγάς ανάμεσα σε νεαρούς έγινε σε εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει εμπορικό κέντρο.

Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αφού δέκα άτομα φαίνεται να ενεπλάκησαν σε καυγά που οδήγησε σε αποκλεισμό του εμπορικού κέντρου Northland στα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, σύμφωνα με το news.com.au.

«Πείτε στους ανθρώπους να μην πηγαίνουν εκεί», δήλωσε ο Μπιλ, του οποίου η κόρη βρισκόταν εκεί. Πελάτες δήλωσαν στον ραδιοφωνικό σταθμό της Βικτώριας ότι ήταν κλειδωμένοι μέσα σε καταστήματα για να μην κινδυνεύσουν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media:

1/

Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is in lockdown due to reports of a knife attack. Police and emergency services are on scene. Details on injuries unclear.#Victoria #Australia #knife_stabbing pic.twitter.com/m00EaT4f0p

— GeoTechWar (@geotechwar) May 25, 2025