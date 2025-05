Η Αλίς Βάιντελ, ηγέτιδα της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) ζητά να γίνουν νέες εκλογές μετά την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη το πρωί της Τρίτης στην Bundestag.Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το εάν θα υπάρξει νέα ψηφοφορία σήμερα.

«Ο Μερτς πρέπει να κάνει στην άκρη και να ανοίξει ο δρόμος για γενικές εκλογές», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «καλή μέρα για τη Γερμανία».

Οι δηλώσεις της Βάιντελ για τον Μερτς:

“It would be sensible for him to step aside and withdraw.”

Following Friedrich Merz’s unexpected failure to become German chancellor after parliament’s first round vote, the far-right AfD party co-leader Alice Weidel speaks with DW’s @MKuefner: pic.twitter.com/HnFwSzGJQP

— DW Politics (@dw_politics)

@dw_politics on Twitter Load Tweet

?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 6, 2025