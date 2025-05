Με μια τεράστια έκπληξη άρχισε το πρωί της Τρίτης στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο η διαδικασία εκλογής του Φρίντριχ Μερτς ως του δέκατου καγκελάριου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Για την εκλογή του νέου καγκελάριου απαιτούνται οι ψήφοι 316 από τους 630 ομοσπονδιακούς βουλευτές, ενώ υπήρχε η εκτίμηση ότι η αναγκαία πλειοψηφία μπορούσε να επιτευχθεί ήδη στην πρώτη ψηφοφορία, καθώς τα κόμματα του νέου κυβερνητικού συνασπισμού, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνουν συνολικά 328 βουλευτές.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη αφού ο Μερτς συγκέντρωσε 310 ψήφους.

O Guardian γράφει ότι το αποτέλεσμα είναι ντροπιαστικό για τον Μερτς.

Το BBC επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας.

