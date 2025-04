Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

«Δυστυχώς, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τους διασώστες», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 516 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Αυτό το σημαντικό για το εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι αρχικές αναφορές δείχνουν αμέλεια στην αποθήκευση εύφλεκτων υλικών στην περιοχή, ενώ η εφημερίδα Tehran Times ανέφερε ότι η έκρηξη πολλών εμπορευματοκιβωτίων ήταν η αρχική αιτία της έκρηξης.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από την έκρηξη αρκετών εμπορευματοκιβωτίων που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή της αποβάθρας του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης Μεχράντ Χασανζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Riesen Explosion in Bandar Abbas im #Iran . Im Internet veröffentlichte Videos zeigten, dass auch die Zollhalle im iranischen Hafen Bandar Abbas nach der heftigen Explosion am Shahid Rajaee-Terminal beschädigt wurde, berichten lokale Medien am Samstag. pic.twitter.com/PFuszNDoK0

Είπε ότι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν επισκεφθεί προηγουμένως τον τόπο του συμβάντος και είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Μετά το περιστατικό, όλες οι λειτουργίες του λιμανιού ανεστάλησαν καθώς οι ομάδες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για την ασφάλεια της περιοχής. Οι αρχές κήρυξαν αμέσως κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία του Μπαντάρ Αμπάς για να προετοιμαστούν για πιθανά μαζικά θύματα.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το λιμάνι. Ένα άλλο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δείχνει μια έκρηξη σε ένα υπόστεγο που προκαλεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα περισσότερα κτίρια του λιμανιού υπέστησαν σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο αριθμός των εργαζομένων που ήταν παρόντες τη στιγμή της έκρηξης δεν είναι άμεσα γνωστός. Το Σάββατο είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ιράν.

Η εθνική εταιρεία διανομής πετρελαίου δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI

— @amuse (@amuse) April 26, 2025